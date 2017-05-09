وزارة التخطيط: نستهدف استثمارات ب 646 مليار جنيه العام المالي المقبل2017-05-09 13:49:34
أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام (2017 - 2018) تستهدف زيادة الاستثمارات لتبلغ 646 مليار جنيه بنسبة زيادة حوالي 22% مقارنةً بالاستثمارات المتوقعة لعام (2016 - 2017)، والبالغ قيمتها حوالي 530 مليار جنيه، وتستهدف الخطة ضخ استثمارات عامة بنحو 288 مليار جنيه وبما يشكل نسبة 45% من جملة الاستثمارات الكلية، ومن بين هذه الاستثمارات العامة استثمارات حكومية بنحو 135.4 مليار جنيه.
وأوضحت وزارة التخطيط - فى خطة التنمية المستدامة لعام (2017 - 2018) - أن حجم الاستثمارات الخاصة تشكل نسبة 55 % من الاستثمارات الكلية المستهدفة عام (2017 - 2018) وبقيمة تبلغ 358 مليار جنيه وبمعدل نمو بنحو 41% مقارنةً بالمتوقع عام (2016 -2017)، وتتوجه أهم الاستثمارات الخاصة المستهدفة عام (2017 - 2018) إلى قطاعات التشييد والأنشطة العقارية 28%، وقطاع الصناعة التحويلية 15% وقطاع النقل 9%.
وأكدت الخطة أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص للحكومة في تنفيذ المشروعات المخطط تنفيذها، كما تستهدف تنفيذ مشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص خاصةً في قطاع التعليم.
وحتى تؤتي هذه الاستثمارات الفائدة المرجوة منها، فقد وضعت الخطة مجموعة من المحددات والمعايير عند اختيار أولويات الاستثمارات الحكومية، منها مراعاة زيادة الإنفاق الحكومي الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي تنفيذاً للاستحقاقات الدستورية، واستمرار تنفيذ المشروعات التي تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.بجانب استكمال تنفيذ المشروعات التي تضمنها برنامج الحكومة حتى يونيو 2018.
وأضافت الوزارة أن ذلك بجانب التركيز على الاحتياجات الإستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، مع إعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى ، والانتهاء من المشروعات التي بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 70%.
وأكدت وزارة التخطيط عدم إدراج أي مشروع إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية له موضّح بها حجم التكاليف الكلية ومدّة التنفيذ ومصادر التمويل، بجانب مراعاة البعد المكاني بتوزيع الاستثمارات المستهدفة بما يحقق التوزيع العادل للخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق نقلة نوعية في المحافظات والقرى الأكثر إحتياجاً بخاصة في الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.
-
باحث مصري يطور بطارية لتنظيم ضربات القلب.. ويؤكد: الاكتشاف مفاجئ
أكد الباحث المصري في مجال الكيمياء البيولوجية بالولايات المتحدة ومطور بطارية لتنظيم ضربات القلب إسلام فهمي، أن الفكرة جاءته بشكل “مفاجئ”، مشيرا إلى أنه أكتشف ...Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT
-
انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت على الدائري ومصرع سائقها - محيط
انقلبت صباح اليوم الثلاثاء ، سيارة نقل محملة بالاسمنت بالطريق الدائرى الشرقى الاتجاه القادم من المنيب والمتجه الى الطريق الصحراوى بنهاية وصلة المريوطية.Tue, 09 May 2017 06:35:09 GMT
-
أردوغان يغادر إلى الكويت في زيارة رسمية
غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الثلاثاء، تركيا متوجهاً إلى الكويت في زيارة رسمية. ويصحب أردوغان في الزيارة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير ...Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT
-
"الأرصاد" : طقس شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة 39
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، والشوائب العالقة نهارًا على ...Tue, 09 May 2017 06:47:23 GMT
-
تأجيل محاكمة عز في «تراخيص الحديد» لـ5 يوليو
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل في قضية “تراخيص الحديد”، لجلسة 5 يوليو القادم، لتقديم ما تم إنجازه ...Mon, 08 May 2017 11:59:22 GMT
-
المؤبد لبديع في «غرفة عمليات رابعة»
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد، على مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ...Mon, 08 May 2017 10:55:13 GMT
-
السيسي يؤكد التزام مصر بدعم البحرين والحفاظ على أمنها وأمن دول الخليج
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء بمقر إقامته بالعاصمة البحرينية المنامة، أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب البحريني. وصرح السفير علاء يوسف ...Tue, 09 May 2017 08:32:46 GMT
-
بلاغ يتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه الجديد - محيط
حرر شخص محضرا بقسم شرطة الدقي ضد الفنان رامز جلال، بسبب البرنامج المقرر عرضه في شهر رمضان القادم. وتلقى اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة…Mon, 08 May 2017 09:25:44 GMT
-
ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان لضم لاعب أتلتيكو
ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن الفرنسي الشاب ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر المعار من أتلتيكو مدريد إلى ديبورتيفو ألافيس يستمتع بتنافس قطبي إسبانيا ريال مدريد ...Mon, 08 May 2017 09:17:54 GMT