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ملعب رادس يستضيف مواجهة تونس ومصر 11 يونيو‎
مباراة مصر وتونس

ملعب رادس يستضيف مواجهة تونس ومصر 11 يونيو‎

2017-05-09 13:38:59
محيط: أ. ش. أ

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اختيار ملعب رادس لاستضافة المواجهة المرتقبة بين بين المنتخب التونسي ونظيره المصري في 11 يونيو المقبل ضمن افتتاح لقاءات المجموعة العاشرة الخاصة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

وتعد مباراة أبناء نسور قرطاج الأهم بالنسبة للفراعين، لكونها المباراة الأصعب لهم في المجموعة، والتي تضم كلا من مصر وتونس والنيجر وسوازيلاند.

وكان المنتخب المصري قد حقق المركز الثاني في بطولة الأمم الأفريقية الماضية بعد خسارته أمام المنتخب الكاميروني بهدفين لهدف في نهائي البطولة.

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