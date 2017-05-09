قاد محافظ كفرالشيخ اللواء السيد نصر اليوم الثلاثاء حملة لزراعة 4 آلاف شجرة بطريق بركة غليون، تمهيدا لافتتاح مشروع الاستزراع السمكي نهاية يونيو القادم.

وقال المحافظ - خلال كلمته - إنه تم الانتهاء من رصف طريق مشروع بركة غليون 10.5 كم وعرض 30 مترًا بتكلفة 112 مليون جنيه، بالإضافة إلى زراعته بـ 500 عمود إنارة وتركيب 500 كشاف انارة، وزراعة 4 ألاف شجرة متنوعة، مطالبا جميع أجهزة المحافظة بمتابعة إنهاء الأعمال فى موعدها المقررة.

حضر فاعليات الحملة المهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، والدكتور عادل سلامة رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة، وصلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس صفوت سليمان مدير عام الإدارة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة.