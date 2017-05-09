قال وزير الآثار، خالد العناني، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم، على تشكيل المجلس الأعلى للآثار ليشمل بالإضافة إلى قيادات الوزارة أساتذة من الجامعة وخبراء التسويق والثقافة.

وأوضح العُناني في مؤتمر صحفي، أن قانون إنشاء المجلس الأعلى للآثار سيكون هيئة مستقلة تمويلها ذاتي، مؤكدًا أن آخر 4 أشهر شهدت تحسن في الدخل عن السنوات الماضية.

وأضاف أن وزارة الآثار تفكر الآن بطريقة استثمارية من خلال إقامة الفعاليات الثقافية في المناطق الأثرية، والتصوير السينمائي.

وأوضح أن وزارة الآثار قامت بعدد من الاكتشافات في الفترة الأخيرة، منها في محافظات المنيا إضافة إلى تمثال رمسيس في المطرية، فضلا عن اكتشاف بقايا هرم في دهشور وتم فتح التابوت بالهرم، ولا تزال عمليات الحق مستمرة في الموقع، مؤكدًا ان هذه العمليات تساهم في تحسين صورة مصر بالخارج.

وأعلن وزير الآثار عن كشف اثري ضخم سيتم الإعلان عنه يوم السبت، يتضمن مقبرة جماعية للعصر المتأخر الروماني في منطقة تونا الجبل الأثرية جنوب المنيا، وتم العثور على مجموعة من الآبار عمقها 8 أمتار، وجد بها عددا من الدفنات، بها فوق 15 مومياء وبرديتين وتابوتين