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مدير أمن القليوبية: نسعى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين‎
اللواء أنور سعيد

مدير أمن القليوبية: نسعى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين‎

2017-05-09 13:26:43
محيط: أ. ش. أ

أكد مدير أمن القليوبية اللواء أنور سعيد، أننا نسعى إلى تحسين الجزء الخدمي الذي تقدمه وزارة الداخلية للمواطنين بإدارات المرور والأدلة الجنائية والجوازات والسجل المدني لتقديم أفضل خدمة لهم.

جاء ذلك خلال تكريمه اليوم الثلاثاء لقوة تأمين محطة كلية الزراعة بشبرا الخيمة على مجهودهم في حفظ الأمن وتأدية عملها على أكمل وجه ما أدى إلى سيولة في حركة المرور وضبط عدد من القضايا الهامة.

واستقبل مدير الأمن أفراد القوة وهم: ملازم أول إسلام محمد مهني مباحث قسم أول شبرا الخيمة، ورقيب أول شرطة إبراهيم عبدالمعطي عبدالمؤمن، ومندوب شرطة مباحث محمود سيد أحمد محمود، مطالبا إياهم ببذل المزيد من الجهود حتى يكونوا مثالا مشرفا لرجل الشرطة في الشارع وقدوة لزملائهم.

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