قيادات الداخلية تواصل جهودها لضمان توافر السلع الغذائية بالأسعار المناسبة2017-05-09 13:26:12
واصلت القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، عقد اللقاءات مع المسئولين عن الأسواق؛ لمتابعة حالة السلع الغذائية، والتأكيد على مدى توافرها للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وعقد مدير أمن مطروح اجتماعا مع كلٍ من وكيل الغرفة التجارية بالمحافظة، وعضو الشعبة التجارية وكيل إدارة التموين، ورئيس مباحث التموين؛ وذلك لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار، ومتابعة المنتجات الأساسية والحيوية التى يحتاج إليها المواطن، بالإضافة إلى التأكيد على ممثل الغرفة التجارية بضرورة مواصلة عقد الاجتماعات مع التجار، للسيطرة على جودة المنتج وانخفاض الأسعار للمساعدة فى توفير حياة كريمة للمواطنين.
كما قام مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، ومدير أمن كفرالشيخ بتفقد معرض “أهلا رمضان” لبيع جميع السلع الغذائية من اللحوم والدواجن والزيوت والفاكهة ومستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة.
وقام مدير أمن الدقهلية بجولة مفاجئة على الأسواق بمدينة المنصورة ومنافذ بيع السلع الغذائية ومنافذ “أمان” التابعة لوزارة الداخلية، للتأكد من مدى التزام التجار؛ حيث قام بتوجيه مباحث التموين بمتابعة الأسواق بشكل دائم ومستمر، ومتابعة الأسعار عن كثب، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان... وتم تحرير عدد من المحاضر لبعض التجار المخالفين.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بتكثيف الجهود المبذولة من كافة الجهات الشرطية للحد من ظاهرة غلاء الأسعار والغش التجارى، والعمل على ضبط الجرائم التى تتعلق بالسلع الغذائية، والسيطرة على ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الإستراتيجية ومدى توافرها للمواطنين، وذلك إلى جانب مكافحة الجريمة بشتى صورها وإحكام الرقابة على الأسواق، تطبيقاً للقوانين والقرارات الخاصة لمواجهة ظاهرة غلاء وارتفاع الأسعار، ووفقاً لخطة وزارة الداخلية التى تتم بآليات ممنهجة، تستهدف مصلحة المواطن وتوفير متطلباته واحتياجاته الحياتية اليومية بالأسعار المناسبة.
-
باحث مصري يطور بطارية لتنظيم ضربات القلب.. ويؤكد: الاكتشاف مفاجئ
أكد الباحث المصري في مجال الكيمياء البيولوجية بالولايات المتحدة ومطور بطارية لتنظيم ضربات القلب إسلام فهمي، أن الفكرة جاءته بشكل “مفاجئ”، مشيرا إلى أنه أكتشف ...Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT
-
انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت على الدائري ومصرع سائقها - محيط
انقلبت صباح اليوم الثلاثاء ، سيارة نقل محملة بالاسمنت بالطريق الدائرى الشرقى الاتجاه القادم من المنيب والمتجه الى الطريق الصحراوى بنهاية وصلة المريوطية.Tue, 09 May 2017 06:35:09 GMT
-
أردوغان يغادر إلى الكويت في زيارة رسمية
غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الثلاثاء، تركيا متوجهاً إلى الكويت في زيارة رسمية. ويصحب أردوغان في الزيارة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير ...Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT
-
"الأرصاد" : طقس شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة 39
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، والشوائب العالقة نهارًا على ...Tue, 09 May 2017 06:47:23 GMT
-
تأجيل محاكمة عز في «تراخيص الحديد» لـ5 يوليو
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل في قضية “تراخيص الحديد”، لجلسة 5 يوليو القادم، لتقديم ما تم إنجازه ...Mon, 08 May 2017 11:59:22 GMT
-
المؤبد لبديع في «غرفة عمليات رابعة»
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد، على مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ...Mon, 08 May 2017 10:55:13 GMT
-
السيسي يؤكد التزام مصر بدعم البحرين والحفاظ على أمنها وأمن دول الخليج
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء بمقر إقامته بالعاصمة البحرينية المنامة، أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب البحريني. وصرح السفير علاء يوسف ...Tue, 09 May 2017 08:32:46 GMT
-
بلاغ يتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه الجديد - محيط
حرر شخص محضرا بقسم شرطة الدقي ضد الفنان رامز جلال، بسبب البرنامج المقرر عرضه في شهر رمضان القادم. وتلقى اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة…Mon, 08 May 2017 09:25:44 GMT
-
ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان لضم لاعب أتلتيكو
ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن الفرنسي الشاب ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر المعار من أتلتيكو مدريد إلى ديبورتيفو ألافيس يستمتع بتنافس قطبي إسبانيا ريال مدريد ...Mon, 08 May 2017 09:17:54 GMT