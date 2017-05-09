طالب الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو مواطني البلاد باحترام أحكام القضاء بعدما قضت محكمة اليوم الثلاثاء بسجن حاكم العاصمة جاكرتا لمدة سنتين على خلفية إهانة القرآن الكريم.

وقال ويدودو - حسبما أوردت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية - “أطالب الجميع باحترام العملية القانونية الجارية والحكم الذي نطق به القضاة. كما سيتوجب علينا احترام الخطوات التي سيتخذها باسوكى تجاهاجا بورناما لاستئناف الحكم”.

وأكد ويدودو - أثناء زيارة أحد المصانع في مقاطعة بابوا - أن الحكومة لا يمكنها التدخل في الحكم، وأن المواطنين يجب أن يتحلوا بالثقة في الآليات القضائية لحل أي من المشاكل التي تواجه البلاد.

يذكر أن البلاد شهدت موجات ضخمة من التظاهرات على مدار الشهور الماضية للمطالبة بمحاكمة باسوكى تجاهاجا بورناما بتهمة ازدراء الأديان على خلفية تطاوله على القرآن الكريم أثناء حملته الانتخابية وهو ما اعتذر عنه آهوك لاحقا وأكد أنه لم يقصده.