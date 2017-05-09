فريد خميس: أفريقيا لديها كل مقومات النجاح الاقتصادي2017-05-09 13:17:43
قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسير على خطى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في مسعاه لإعادة مصر إلى أحضان القارة الأفريقية، وأنه سينجح في تحقيق هذا الهدف بفضل الجهود التي يبذلها والتوجيه الدائم بضرورة تعزيز العلاقات مع أفريقيا على مختلف الأصعدة.
وأضاف خميس ، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر (مصر في قلب أفريقيا) الذي ينظمه مركز أفريقيا بالجامعة البريطانية في مصر ، أن مصر قطب كبير من أقطاب القارة الأفريقية ويجمعها بدول القارة تاريخ كبير كما أنها أفريقية من حيث التواجد والتوجه والسلوك ..منوها بأن علاقة مصر مع أفريقيا قوية بفضل العوامل المشتركة التي تجمعهما كما أنها تعتزم بقوة إعادة التكامل مع القارة السمراء وهي قادرة على تحقيق هذا الهدف.
وتابع : “إن أفريقيا لديها كل مقومات النجاح الاقتصادي من مواد خام وموارد طبيعية وثروات وقوة بشرية وبالتالي فإن حلم التحول الاقتصادي للقارة لا يحتاج سوى لتضافر الجهود بين أبنائها وتحقيق التكامل بينهم”..مشيرا إلى أن الاتحاد ، من منطلق دوره في تنفيذ التوجه المصري للقارة السمراء ، يعتزم عقد جلسات عمل ولقاءات مع مستثمري كل دولة أفريقية على حدة خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول القارة.
وقدم خميس ، بوصفه رئيسا لمجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر ، خمس منح دراسية للدول الأفريقية التي حضر سفراؤها مؤتمر اليوم.
ومن جانبها..أكدت السفيرة منى عمر رئيس مركز أفريقيا بالجامعة البريطانية في مصر على أن هناك اتجاها قويا لدى القيادة السياسية المصرية نحو أفريقيا ، مشيرة إلى أن المؤتمر يستهدف الكشف لمجتمعات الأعمال الأفريقية فرص التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول القارة.
وأعربت عمر عن أملها في أن يخرج المؤتمر بخريطة طريق واضحة المعالم للشراكة بين رجال الأعمال المصريين والأفارقة ؛ بعد استعراض بعض التجارب الخاصة برجال الأعمال في القارة السمراء والاستماع لشرح السفراء الأفارقة والمؤسسات الأفريقية الكبرى المشاركة في المؤتمر لفرص الشراكة بين دول أفريقيا.
وقالت : إن الهدف من المؤتمر هو تحقيق الشراكة بين دول أفريقيا وليس التحرك بشكل أحادي لتحقيق مكسب لدولة على حساب أخرى ، مشيرة إلى ضرورة أن تقوم العلاقات بين دول القارة على المنفعة المتبادلة وتحقيق المكاسب لجميع الأطراف.
وبدوره .. قال الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر إن الجامعة أنشأت مركز أفريقيا منذ ثلاث سنوات بهدف إعادة مصر بقوتها الناعمة لقلب أفريقيا ، مضيفا أن أفريقيا في حاجة ملحة للاتحاد والتعاون.
وذكر حمد أن الشراكة هي سلاح أفريقيا لتحقيق النمو الاقتصادي ، مشيرا إلى تأكيد كل الدراسات بأن مستقبل الاقتصاد العالمي سينطلق من أفريقيا.
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