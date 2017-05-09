السبت ..الإعلان عن كشف أثري هام في المنيا

قال وزير الآثار الدكتور خالد العناني اليوم الثلاثاء إنه سيعلن عن كشف أثري جديد وهام يوم السبت المقبل بمنطقة تونة الجبل جنوب محافظة المنيا.

وأوضح وزير الاثار - في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس - أن الكشف يتعلق بمقبرة جماعية تعود للعصر الروماني واليوناني، مشيرا إلى أن البعثة وجدت أكثر من 15 مومياء وتوابيت وبرديات.

وأضاف الوزير أنه تم خلال الاجتماع عرض تعديل تشكيل المجلس الأعلى للآثار ليشمل بجانب قيادات الوزارة اساتذة الجامعات وخبراء قانون وخبراء في السياحة والثقافة، موضحا أن المجلس هيئة مستقلة وتمويلها ذاتي، مشيرا الى ان الاجتماع تناول مستجدات العمل الاثري.