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خبير عسكري: قوة انفجار «السيارات المتسللة للحدود الغربية» أضخم من الطبيعي
اللواء اركان حرب طيار هشام الحلبي- المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا
اللواء اركان حرب طيار هشام الحلبي- المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا

خبير عسكري: قوة انفجار «السيارات المتسللة للحدود الغربية» أضخم من الطبيعي

2017-05-09 13:21:10
محيط - خالد الريس

أكد اللواء اركان حرب طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن السيطرة على حدود البلاد بكافة الاتجاهات الاستراتيجية هي جزء من عمليات من “مكافحة الإرهاب” بالإضافة إلى الرصد الدائم للتحركات القريبة من الحدود المصرية، مشيرا إلى سيطرة القوات المسلحة بكل أفرعها على الحدود على مدار الـ24 ساعة.
وأشار الحلبي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” على قناة “دريم” الفضائية اليوم الثلاثاء، إلى أن انفجار السيارات التي أحبط تسللها أمس بالحدود الغربية من قبل القوات الجوية المصرية أقوى من القوى الانفجارية الطبيعية وفقا لمقاطع الفيديو التي نشرتها القوات المسلحة، موضحا أن ذلك يدل على قوة المتفجرات المحملة بهذه السيارات.
وكانت القوات المسلحة المصرية قد أعلنت عن تمكن القوات الجوية من احباط  محاولة اختراق الحدود الغربية ، حيث تم رصد وتتبع وتدمير 15 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة عبر الحدود الغربية.

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