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تدشين أول مكتبة لـ "شهيدة القراءة" في الجزائر
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تدشين أول مكتبة لـ "شهيدة القراءة" في الجزائر

2017-05-09 13:41:58
متابعات

دشن فريق تحدي القراءة العربى أولى المكتبات في مدرسة الفقيدة بمدينة أدرار الواقعة في الجنوب الغربي لجمهورية الجزائر، وذلك التزاماً بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتجهيز 10 مكتبات تحمل اسم الراحلة فاطمة غولام “شهيدة القراءة”، التي وافتها المنية أثناء توجهها لخوض التصفيات النهائية لتحدي القراءة العربي في العاصمة الجزائر، .

وكرم فريق التحدي عائلة الطالبة بجائزة المركز الأول في تحدي القراءة العربي في الجزائر، إلى جانب شهادة تقديرية تخلد مشاركة الراحلة بالتحدي في دورته الثانية.

وخصص مشروع تحدي القراءة العربي “أحد مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” ثلاثة آلاف كتاب للمكتبة التي ستخدم 545 طالب وطالبة في ثانوية بلكين الثاني بأدرار التي تعتبر من أكثر المدارس تميزاً وتم شحن الكتب إلى المدرسة بالتنسيق مع وزارة التربية الجزائرية. 

وحول الموضوع، قالت نجلاء الشامسي، أمين عام مشروع تحدي القراءة العربي: “إن تفاعل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  مع حادثة “شهيدة القراءة” وتوجيهه بتدشين 10 مكتبات تحمل اسمها يأتي امتداداً لعظيم جهوده في نشر الكلمة وتكريم رواد المعرفة من الطلبة المشاركين في تحدي القراءة العربي، وإن تلك الحادثة بكل ما فيها من ألم الفقد تحولت إلى إشعاع نور وأمل لآلاف الطلبة من خلال مساعدتهم على نيل المعارف، الأمر الذي سيخلد اسم فاطمة غولام في ذاكرة الجزائر الحديثة”.

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