احتفى جاليري العاصمة بالزمالك بافتتاح معرض “لاند سكيب” أحدث معارض الفنانة المتألقة أميرة مناح والتي شاركها الاحتفال عدد كبير من الفنانين والنقاد.

عرضت الفنانة 25 لوحة من مجموعتها الفنية الجديدة التي تميل بطابعها إلى التجريدية التعبيرية حيث جاءت الأعمال جياشة العواطف مفعمة بالألوان في تناول غير تقليدي لجمال وسحر الطبيعة .. تميزت اللوحات الجديدة للفنانة أميرة مناح بمجموعة لونية مشرقة ومفعمة بالتفائل والبهجة مستوحاه من ألوان الطبيعة، وطريقة الطرح من خلال أبعاد جمالية بحلول وصياغات استطاعت بكل سلاسة احتواء الواقع إبداعياً رغم التحرر المتعمد من القوالب الكلاسيكية لتصوير المنظر الطبيعي وهذه العمدية قصدت منها اكساب المشهد أكثر من معانيه البصرية المحدودة، بُغية بناء أجواء أكثر رحابه قادرة على تحفيز المُتلقي وتشجيعه على الخيال كما يحلو له وسط بنائها التشكيلي المتكامل وقد أظهر قدراتها المتفردة في التعامل مع عناصر الطبيعة المتنوعة في اختزال شديد وتكرار لنفس العنصر دون رتابة وفي تناغم شديد الحساسية والرهافة زاد من وقعها مجموعتها اللونية الواعية بمدلول ورمزية كل عنصر من عناصر الطبيعة ذات الحضور القوي في هذا العرض الفني الممتع والممتد عرضه حتى 21 مايو الجاري بمقر الجاليري.