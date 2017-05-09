 Moheet on google
الثلاثاء 9 مايو 2017 01:43 مساءً
روابط سريعة
بالصور.. "العاصمة" تحتفي بافتتاح معرض "لاند سكيب" للفنانة أميرة مناح
افتتاح معرض

بالصور.. "العاصمة" تحتفي بافتتاح معرض "لاند سكيب" للفنانة أميرة مناح

2017-05-09 13:12:50
رهام محمود

احتفى جاليري العاصمة بالزمالك بافتتاح معرض “لاند سكيب” أحدث معارض الفنانة المتألقة أميرة مناح والتي شاركها الاحتفال عدد كبير من الفنانين والنقاد.

عرضت الفنانة 25 لوحة من مجموعتها الفنية الجديدة التي تميل بطابعها إلى التجريدية التعبيرية حيث جاءت الأعمال جياشة العواطف مفعمة بالألوان في تناول غير تقليدي لجمال وسحر الطبيعة .. تميزت اللوحات الجديدة للفنانة أميرة مناح بمجموعة لونية مشرقة ومفعمة بالتفائل والبهجة مستوحاه من ألوان الطبيعة، وطريقة الطرح من خلال أبعاد جمالية بحلول وصياغات استطاعت بكل سلاسة احتواء الواقع إبداعياً رغم التحرر المتعمد من القوالب الكلاسيكية لتصوير المنظر الطبيعي وهذه العمدية قصدت منها اكساب المشهد أكثر من معانيه البصرية المحدودة، بُغية بناء أجواء أكثر رحابه قادرة على تحفيز المُتلقي وتشجيعه على الخيال كما يحلو له وسط بنائها التشكيلي المتكامل وقد أظهر قدراتها المتفردة في التعامل مع عناصر الطبيعة المتنوعة في اختزال شديد وتكرار لنفس العنصر دون رتابة وفي تناغم شديد الحساسية والرهافة زاد من وقعها مجموعتها اللونية الواعية بمدلول ورمزية كل عنصر من عناصر الطبيعة ذات الحضور القوي في هذا العرض الفني الممتع والممتد عرضه حتى 21 مايو الجاري بمقر الجاليري.

افتتاح معرض

افتتاح معرض

افتتاح معرض

افتتاح معرض

افتتاح معرض

افتتاح معرض

افتتاح معرض

افتتاح معرض

افتتاح معرض

افتتاح معرض

افتتاح معرض

افتتاح معرض

افتتاح معرض

افتتاح معرض

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3