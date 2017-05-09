رصدت شبكة الإعلام العربية “محيط”، أسعار فوانيس رمضان للعام 2017 ، بمنطقة الخيامية وتحت الربع بالقاهرة ، والتي شهدت حالة ركود في سوق بيع الفوانيس الصاج، عن سوق فوانيس الخيامية المصنعة من القماش ، حيث ارجع الباعة السبب في ذلك الى ارتفاع اسعار خامات الصاج ، الأمر الذي جعل هناك اقبالا على الفوانيس القماش.

ورصدت “محيط” فيما يلي أسعار الفوانيس مع اقتراب دخول شهر رمضان كالتالى :

- الفانوس الصاج تراوح سعره ما بين 20 جنيهًا لـ 500 جنيهًا.

- الفانوس الحجم الكبير من الخشب 120 جنيهًا.

- الحجم الأصغر خشب يبدأ سعره من 20 جنيه حتى 60 جنيهًا.

- الفانوس الخرز الملون يبدأ من 50 جنيه حتى 90 جنيهًا.

- الفانوس الصغير الخرز يبدأ من 15 جنيه حتى 25 جنيه.

- الفوانيس المصنوعة من قماش الخيام يبدأ سعرها من 10 جنيهات حتى 150 جنيهًا على حسب حجمها وجودتها.

- فوانيس المسحراتي وعربة الفول ومدفع رمضان من 65 جنيه حتى 100 جنيه.

- مخده رمضان والطبلية والزينة القماش والمفرش ، من 15 جنيه حتى 50 جنيه.