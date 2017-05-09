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بالصور .. "محيط" ترصد أسعار فوانيس رمضان فى منطقة الخيامية وتحت الربع
فوانيس رمضان فانوس رمضان

بالصور .. "محيط" ترصد أسعار فوانيس رمضان فى منطقة الخيامية وتحت الربع

2017-05-09 13:03:16
محيط : أنديانا خالد ، أمانى محمد

رصدت شبكة الإعلام العربية “محيط”، أسعار فوانيس رمضان للعام 2017 ، بمنطقة الخيامية وتحت الربع بالقاهرة ، والتي شهدت حالة ركود في سوق بيع الفوانيس الصاج، عن سوق فوانيس الخيامية المصنعة من القماش ، حيث ارجع الباعة السبب في ذلك الى ارتفاع اسعار خامات الصاج ، الأمر الذي جعل هناك اقبالا على الفوانيس القماش.

ورصدت “محيط” فيما يلي أسعار الفوانيس مع اقتراب دخول شهر رمضان كالتالى :

- الفانوس الصاج تراوح سعره ما بين 20 جنيهًا لـ 500 جنيهًا.

- الفانوس الحجم الكبير من الخشب 120 جنيهًا.

- الحجم الأصغر خشب يبدأ سعره من 20 جنيه حتى 60 جنيهًا.

- الفانوس الخرز الملون يبدأ من 50 جنيه حتى 90 جنيهًا.

- الفانوس الصغير الخرز يبدأ من 15 جنيه حتى 25 جنيه.

- الفوانيس المصنوعة من قماش الخيام يبدأ سعرها من 10 جنيهات حتى 150 جنيهًا على حسب حجمها وجودتها.

- فوانيس المسحراتي وعربة الفول ومدفع رمضان من 65 جنيه حتى 100 جنيه.

- مخده رمضان والطبلية والزينة القماش والمفرش ، من 15 جنيه حتى 50 جنيه.

فوانيس رمضان فانوس رمضان

فوانيس رمضان فانوس رمضان

فوانيس رمضان فانوس رمضان

فوانيس رمضان فانوس رمضان

فوانيس رمضان فانوس رمضان

فوانيس رمضان فانوس رمضان

فوانيس رمضان فانوس رمضان

فوانيس رمضان فانوس رمضان

فوانيس رمضان فانوس رمضان

فوانيس رمضان فانوس رمضان

فوانيس رمضان فانوس رمضان

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