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أسد يلتهم مدربه داخل سيرك في فرنسا
أسد اسد

أسد يلتهم مدربه داخل سيرك في فرنسا

2017-05-09 13:13:10
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تعرض رجل يبلغ من العمر 30 عامًا لهجوم شرس من أسد خلال عرض سيرك أمام مئات المتفرجين من بينهم أطفال.

ذكر موقع ميرور أن المدرب تم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة بعد أن انقض عليه الأسد داخل سيرك في شمال فرنسا، رغم أنهما عملا سويا لعدة سنوات.

وظهر الأسد في مقطع فيديو يغرس أنيابه في جسد المدرب قبل أن يقوم بسحبه داخل المسرح، فيما أصيب الآباء والأمهات بالرعب، حيث غطوا عيون أطفالهم لعدم رؤية المشهد المرعب، وأوضح الفيديو صراخ الجمهور قبل أن يقوم أحدهم بإبعاد الأسد باستخدام طفاية حريق.



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