انضمت الممثلة الأمريكية الأكثر شعبية ريس ويذرسبون إلى عالم التجميل بعد أن تم اختيارها من قبل مؤسسة “إليزابيث آردن” الأمريكية العريقة لمستحضرات التجميل والعطور وجها دعائيا جديدا لكل منتجانها سواء كريمات العناية بالبشرة والشعر، مستحضرات التجميل أو عطورها الجديدة.

وبحسب الموقع الإلكتروني الفرنسي “جالاا أف أر”فإن ريس ويذرسبون - 40 عاما- الحائزة على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عام 2006 عن فيلمها “ووك ذا لاين” لن تكون فقط الوجه الدعائي لهذه المؤسسة لكنها ستشترك أيضا في كل الحملات الترويجية للمنتجات الجديدة بل ستتدخل أيضا في محتوي هذه المنتجات، وفقا لوكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وأضافت الموقع أن ريس ويذرسبون أشادت بهذه المؤسسة التي ساندت دائما النساء وبمؤسستها السيدة إليزابيث آردن التي فتحت المجال أمام العديد من النساء في مجال البيزنيس والأعمال، معربة عن فخرها بالعمل معها