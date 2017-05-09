تعرف على حالة الطقي المتوقعة غدا2017-05-09 11:58:18
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد، فى حين يبدأ الانخفاض التدريجى غربا ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين المتر إلى المتر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية،أما عن حالة البحر الأحمر خفيفة وارتفاع الموج فيه ما بين نصف المتر إلى المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 25 38
الإسكندرية 21 27
مطروح 20 26
بورسعيد 23 28
دمياط 23 27
بلطيم 23 26
الإسماعيلية 24 40
السويس 26 38
العريش 15 38
نخل 16 39
طابا 18 38
الطور 20 36
مرسى علم 23 33
الغردقة 22 36
شرم الشيخ 24 37
رفح 15 38
كاترين 17 30
سيوة 20 33
المنيا 23 40
الفيوم 23 40
رأس سدر 23 37
أبوسمبل 25 41
وسط الدلتا 24 37
أسيوط 22 40
سوهاج 23 40
الأقصر 23 41
أسوان 24 42
شلاتين 22 34
حلايب 25 31
الوادى الجديد 23 40
قنا 23 41
نويبع 25 37
السلوم 18 24
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 30 38
المدينة 26 38
الرياض 26 38
المنامة 29 35
أبوظبى 26 38
الدوحة 28 40
الكويت 27 41
دمشق 15 35
بيروت 20 29
عمان 17 34
القدس 16 32
غزة 19 33
بغداد 24 40
مسقط 30 38
صنعاء 16 28
الخرطوم 23 43
طرابلس 24 30
تونس 21 31
الجزائر 23 25
الرباط 16 24
نواكشوط 23 43
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 6 22
اسطنبول 11 17
اسلام اباد 25 37
نيودلهى 28 42
جاكرتا 24 32
بكين 19 29
كوالامبور 23 33
طوكيو 16 20
أثينا 14 24
روما 12 22
باريس 12 20
مدريد 11 22
برلين 4 12
لندن 8 15
مونتريال 5 12
موسكو 2- 6
نيويورك 9 14
واشنطن 11 22
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