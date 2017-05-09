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شاهد.. هاني سلامة في كواليس "طاقة نور"
هاني سلامة

شاهد.. هاني سلامة في كواليس "طاقة نور"

2017-05-09 11:53:42

نشر الفنان هاني سلامة، عبر صفحته الشخصية على “انستجرام”، صورة من كواليس مسلسله الجديد “طاقة نور”، المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم.

وعلق هاني على الصورة قائلاً: “مسلسل “طاقة نور” رمضان 2017”.

مسلسل “طارقة نور” بطولة هانى سلامة، حنان مطاروع، ميس حمدان، وليد فواز، محمد أبو الوفا، صلاح عبد الله، هند عبد الحليم، جيهان خليل، هيدى كرم، أشرف عبد الغفور، إيهاب فهمي، تأليف حسان دهشان، إنتاج تامر مرسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

هاني سلامة - طاقة نور

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