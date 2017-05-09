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مصرع نائب رئيس مجلس الدولة في حادث بـ"الكريمات"
مجلس الدولة

مصرع نائب رئيس مجلس الدولة في حادث بـ"الكريمات"

2017-05-09 11:49:58
متابعات

لقى المستشار سراج الدين عبدالحافظ نائب رئيس مجلس الدولة مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدامه بسيارة ملاكي يقودها مهندس زراعي بطريق الكريمات.

وكشفت المعاينة، أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة محمود عبد الناصر 30 عامًا، مهندس زراعي، في الاتجاه القادم من القاهرة إلى بني سويف، فوجئ باصطدام سيارة ملاكي يقودها المستشار سراج الدين عبدالحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، 57 عامًا، به من الخلف.

وأسفر الحادث عن مصرع نائب رئيس مجلس الدولة، وتم نقله إلى مستشفى الصف العام، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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