البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يدعو رئيس البورصة للتحدث خلال اجتماعاته السنوية2017-05-09 11:49:50
توجه رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران إلى العاصمة القبرصية (نيقوسيا)، بدعوة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، للتحدث أمام الاجتماعات السنوية للبنك والتي ستبدأ اليوم /الثلاثاء/ وحتى 11 مايو الجاري، بحضور ما يزيد عن ألفي من الشخصيات رفيعة المستوى من ممثلي المنظمات الدولية ومؤسسات وصناديق الاستثمار ورؤساء الشركات، وواضعو السياسات الاقتصادية في أكثر من 57 دولة.
ويحل عمران متحدثا في جلسة خاصة عن دور أسواق المال المحلية في تقوية النظام المالي في الدول الناشئة، ويشاركه في الحديث كل من نائب رئيس البنك الأوروبي ورئيس قطاع أسواق المال بالبنك ونائب محافظ البنك المركزي في جورجيا.
وقال رئيس البورصة - في بيان اليوم الثلاثاء - إنه سيركز في كلمته على دور الأسواق المالية في المساهمة في دعم خطط ال تنمية المستدامة من خلال المساعدة في تحقيق نمو احتوائي، بالإضافة إلى دور الأسواق في تقوية وضع الاقتصادات الناشئة في مواجهة الأزمات مع زيادة قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات وخاصة في تلك التحديات التي تواجه بأداء الاقتصاد العالمي.
وأضاف عمران أن وجود سوق مال نشط يساعد في توفير التمويل المطلوب للاقتصاد بتكلفة أقل مما يسهل من فرص النمو في الاقتصاد، حيث تشير الدراسات إلى أن سوق مال نشط يساعد في إضافة ما يقرب من 1% نمو للناتج المحلى الإجمالي، موضحا أنه سيستشهد بالتطورات الأخيرة التي شهدتها البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة كنموذج للأسواق الناشئة، وكيفية تطويع دورها في خدمة الاقتصاد، حيث استطاعت توفير 36 مليار جنيه للشركات خلال أربع سنوات.
وعول عمران على الدور المتزايد للبنك، خاصة مع إعلان البنك عزمه رفع قيمة محفظة استثماراته في السوق المصري إلى مليار يورو خلال 2017 فقط وهو ما يساوي 50% من استثماراته منذ دخوله إلى السوق المصري في عام 2012، مضيفا أن البنك لديه اهتماما كبيرا بمنطقة الشرق الأوسط حيث أطلق مبادرة للدعم الاقتصادي بالمنطقة التي تتضمن زيادة استثمارات البنك في المنطقة، بقيمة تصل إلى 15 مليار يورو خلال الفترة 2016 - 2020 من خلال التمويل الميسر ودعم القطاع الخاص.
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