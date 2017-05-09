وقع المخرج الهندي شيكار كابور عقدا لإخراج فيلم روائي طويل عن الممثل الصيني بروس لي الملقب “بالتنين الصغير”.

ويتناول الفيلم، الذي يدعمه مستثمرون صينيون، السنوات التي ساهمت في تكوين شخصية الفنان الصيني و كذلك مغامراته في الفنون القتالية في الخمسينات من القرن الماضي، حسبما أفاد موقع “ذا تايمز أوف انديا”.

ويختار القائمون علي العمل الممثل الذي سيؤدي دور بروس لي في مرحلة المراهقة، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

ولفت شيكار إلي أن الفيلم يقدم معالجة معاصرة لحياة بروس لي الذي لا يعد فقط أشهر ممثل قدم الفنون القتالية ، لكنه كان أيضا يتسم بالحكمة، حسب وصفه.

وستقوم شانون لي ابنة الممثل الصيني بانتاج العمل الفني والمشاركة في كتابته.

وأكدت شانون أنها لطالما فكرت في أهمية صنع فيلم عن السنوات الأولي في حياة والدها في هونج كونج حتي يتسنى للناس معرفة الكثير عن بروس لي أسطورة الفنون القتالية كإنسان و محارب.