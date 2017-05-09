أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى ان المعاهد المرخصة من وزارة التعليم العالى تختلف عن الكيانات الوهمية والتى تمنح شهادات غير مرخصة للطلبة الملتحقين بها، واكد ان هناك 24 جامعة مصرية اضافة الى 200 معهد عالى معترف بها من وزارة التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات لانها تستوفى الشروط التى تضعها الوزارة لتقديم خدمة التعليم العالى للطلبة سواء من الثانوية العامة او الدبلومة الفنية واسماءها وعناوينها موجودة فى موقع التنسيق الخاص بالثانوية العامة وموقع الوزارة وكل طالب نجح فى الثانوية العامة له مكان سواء فى المعاهد العامة او الخاصة المعتمدة

وأضاف السيد عطا فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء أن على كل طالب ان يراجع اسم المعهد او الكيان التعليمى المعلن عنه قبل الالتحاق به فى هذه المواقع ، واذا تاكد انه غير مدرج فى جدول المعاهد بالوزارة فعليه الابلاغ السريع عنه لان الوزارة قد شكلت لجنة ضبطية قضائية لمداهمة هذه المراكز اوالمعاهد الوهمية وتحويلها للنيابة العامة لان بعضها يعمل على ترويج افكار وتدريس مناهج تناهض الدولة او تروج لفكر معين فيجب التعامل معها بحسم خاصة لان المناهج غير معتمدة من الوزارة او المجلس الاعلى للجامعات

وذكر رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى ان بعضها يمنح درجة الماجستير او الدراسات العليا الوهمية بعد الترويج لنفسها على انها فرع او توكيل لجامعة عالمية معروفة فيما يشبه عمليات النصب.

واشار الى نجاح الوزارة فى ضبط 70 كيان مهم مايستخدم خاتم النسر لاعتماد الشهادات الكاذبة وهى بناء على البلاغات المقدمة من الطلبة وتم تحويلها للنيابة ، واشاد بدعم وزير التعليم العالى لمحاربة هذه الكيانات الوهمية والتى تعطى شهادات متخصصة منها فى التمريض وشهادات لتخصص البترول واكد ان ادارة الاعلانات فى وزارةالتعليم العالى تتابع الاعلانات الخاصة بالجامعات وتتخذ الاجراءات فورا للكيانات المخالفة