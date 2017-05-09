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بالفيديو.. مشاجرة بين مريم حسين و"ملاك" بسبب الملابس الجريئة
مريم حسين والفنانة الكويتية ملاك

بالفيديو.. مشاجرة بين مريم حسين و"ملاك" بسبب الملابس الجريئة

2017-05-09 11:41:56

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر مشاجرة بين الفنانة العراقية مريم حسين والفنانة الكويتية “ملاك” بسبب الملابس الجريئة.

وأظهر مقطع الفيديو، المشادة الكلامية بين الفنانتين عبر التدوينات والتغريدات، التي احتوت على نقد لاذع، وحاول جمهورهما تهدئتهما عبر مواقع التواصل لكنهما زاد فى العناد.



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