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إحباط محاولة تهريب 190 كيلوجرام من مستحضرات التجميل بالمطار
مطار القاهرة‎

إحباط محاولة تهريب 190 كيلوجرام من مستحضرات التجميل بالمطار

2017-05-09 11:40:48
متابعات

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولة تهريب كمية من الشعر المستعار ( باروكات) والرموش والأظافر الصناعية ومستحضرات تجميل ، كانت مع راكبة​ نيجيرية قادمه​ من لاجوس، اخفاها داخل 7 حقائب لبيعها لمحلات الموافيرات وتحقيق مكاسب مادية ، بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 ، وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الصحية .

صرحت مصادر جمركية، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من لاجوس، إشتبه رفعت صدقى مأمور اللجنة الجمركية فى الراكبة النيجرية ، وبسؤالها عما بداخل الحقائب اكدت أنها مأكولات ، وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X- RAY ، وتكليف مجدى محمود حسن بتفتيشها ،  تبين وجود 190 كيلو جرام من الشعر المستعار ( باروكات) ، والرموش والأظافر الصناعية داخل الحقائب، وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 500 ألف جنيه .

قرر إبراهيم عبداللطيف مدير عام جمارك الركاب بمبنى الركاب رقم 3 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات.

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