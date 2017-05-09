وصف رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين، من حزب الليكود الحاكم، اليوم الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه “كان وسيبقى عدوا لإسرائيل”.

جاء ذلك ردا على تصريحات أردوغان أمس التي دعا خلالها المسلمين إلى التوجه إلى المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وأضاف ادلشتاين - للإذاعة العامة الإسرائيلية - أنه “طالما أن إردوغان يقود تركيا، فإن العلاقات بين الدولتين لن تكون كما كانت عليه قبل عقدين”.

وكانت الخارجية الإسرائيلية قد علقت على تصريحات أردوغان بالقول إن “من ينتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي في بلاده، يجب ألا يقدم مواعظ أخلاقية للديمقراطية الحقيقية في المنطقة”.

يذكر أن إسرائيل وتركيا تصالحتا العام الماضي وأعادتا العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهما بعد أزمة بين البلدين، بدأت أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في نهاية عام 2008، وتصاعدت في أعقاب مهاجمة أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة، في مايو عام 2010، وبعد ذلك سحبت أنقرة سفيرها من تل أبيب وطردت السفير الإسرائيلي لديها.