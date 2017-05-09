تحيي الفرقة القومية العربية للموسيقى، حفلا مساء الخميس الموافق 18 مايو الجاري على مسرح الجمهورية.

يتضمن برنامج الحفل مختارات من روائع أعمال الطرب العربي التي أبدعها كبار الملحنين، ومن بينها “امتى حتعرف” لمحمد القصبجي،”إن كنت ناسي” لرياض السنباطي،”كعب الغزال” لمنير مراد،”غلطة واحدة” لمحمد الموجي،”الحلوة” لكمال الطويل و”يا أهل المحبة” لمحمود الشريف”، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

جدير بالذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقي،والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار.