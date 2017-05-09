 Moheet on google
الثلاثاء 9 مايو 2017 11:53 صباحاً
روابط سريعة
روائع زمن الفن الجميل على مسرح الجمهورية 18 مايو الجاري
فرقة الموسيقى العربية

روائع زمن الفن الجميل على مسرح الجمهورية 18 مايو الجاري

2017-05-09 11:37:22
وكالات

تحيي الفرقة القومية العربية للموسيقى، حفلا مساء الخميس الموافق 18 مايو الجاري على مسرح الجمهورية.
يتضمن برنامج الحفل مختارات من روائع أعمال الطرب العربي التي أبدعها كبار الملحنين، ومن بينها “امتى حتعرف” لمحمد القصبجي،”إن كنت ناسي” لرياض السنباطي،”كعب الغزال” لمنير مراد،”غلطة واحدة” لمحمد الموجي،”الحلوة” لكمال الطويل و”يا أهل المحبة” لمحمود الشريف”، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
جدير بالذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقي،والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3