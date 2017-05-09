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مدير الكرة في الأهلي: لم نحسم بعد لقب الدوري‎
سيد عبدالحفيظ - سيد عبد الحفيظ

مدير الكرة في الأهلي: لم نحسم بعد لقب الدوري‎

2017-05-09 11:49:48
محيط: أ. ش. أ

اعرب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي عن سعادته بفوز الفريق امس الاثنين، على فريق النصر للتعدين بأربعة أهداف دون مقابل.

وأضاف عبدالحفيظ للموقع الرسمي لناديه – أن لقب الدوري لم يحسم بعد لصالح الأهلي، وأن الفريق يحتاج إلى الفوز في المباريات المتبقية له حتى يصبح هو الفائز الرسمي بالمسابقة.

وشدد مدير الكرة بالأهلي، أن الجهاز الفني واللاعبين يريدون تحقيق المزيد من الأرقام الجيدة في مسابقة الدوري بالموسم الحالي.

وأوضح عبدالحفيظ أن الفريق أغلق مؤقتًا صفحة الدوري، من أجل التركيز في مباراة زاناكو وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن فريق زاناكو جيد جدًا، والدليل على ذلك هو تغلبه على فريق يانج أفريكانز وإقصاؤه من البطولة الأفريقية.

وأكد عبدالحفيظ أن الأهلي يحتاج إلى التعامل بحرص مع فريق زاناكو حتى لا يصعب موقفه في البطولة كما حدث في العام الماضي.

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