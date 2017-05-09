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الثلاثاء 9 مايو 2017 11:52 صباحاً
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كائن فضائي” يثير الذعر في مدرسة أمريكية
حرب النجوم

كائن فضائي” يثير الذعر في مدرسة أمريكية

2017-05-09 11:52:42
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تسبب طالب أمريكي بإخلاء مدرسة ثانوية في، ويسكونسن، وإغلاق المركز المجتمعي، عندما ارتدى زي، “ستورمتروبر”، وحمل حقيبة على ظهره ليبدو كأنه “فضائي”.

وقعت الحادثة في مدرسة اشوايينون الثانوية، صباح يوم الخميس 4 مايو وهو اليوم الذي يُعرف باسم “يوم حرب النجوم”، بالنسبة لعشاق سلسلة حرب النجوم”.

واتصل المعنيون برقم الطوارئ في أمريكا، 911، حيث وصلت قوات الأمن من مركز اشوايينون للسلامة العامة.

الا ان المركز اكد انه لا يوجد أي نية بالتهديد، ولكن يتحمل الطالب المسؤولية الكاملة”.

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