تصدر محكمة استئناف الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حكمها في الطعن المقام من الفنانة لقاء سويدان على الحكم الصادر من محكمة أسرة الهرم برفض إلزام طليقها الفنان حسين فهمي بدفع قيمة مؤخر صداقها والتي قدرتها بخمسة ملايين جنيه.

وقال حسين فهمي في الجلسة الماضية: “أقسم بالله ما اتفقت مع لقاء في عقد الزواج على مؤخر صداق لها بمبلغ 5 ملايين جنيه بمنطقة وادي النخيل بـ6 أكتوبر”.

وكانت الفنانة لقاء سويدان أقامت دعوى قضائية أمام محكمة أسرة الهرم وطالبت فيها بإلزام طليقها الفنان حسين فهمي برد مبلغ 5 ملايين جنيه قيمة مؤخر صداقها إلا أن دعواها تم رفضها بسبب عدم اطمئنان المحكمة لشهادة الشهود الذين استعانت بهم الفنانة ﻹثبات صحة ادعائها وعدم اعتدادها بالمستند الذي قدمته للمحكمة لتقدير قيمة مؤخر صداقها وكان عبارة عن ورقة تفيد تحصل ابنة عمها على 100 ألف دوﻻر كمؤخر صداق عند زواجها، مبررة ذلك بأن الظروف المعيشية في لبنان تختلف تماما عن مصر فاستأنفت على الحكم.

يذكر أن “لقاء” سبق وأقامت دعوى قضائية أمام محكمة أسرة الهرم تطالب فيها طليقها حسين فهمي بسداد مبلغ قدره 720 ألف جنيه كنفقة متعة وعدة لها، إلا أنه امتنع أربع مرات عن السداد رغم إلزام محكمة استئناف القاهرة، مما دفع “لقاء” إلى الحجز على أمواله، وبعد أكثر من عام ونصف في محاكم الأسرة تمكنت من صرف مبلغ نفقة متعتها وعدتها، من فرع البنك الأهلي بالقرية الذكية، وذلك بِناء على عقد اتفاق تم توثيقه في 30 أغسطس 2015 في اجتماع جمع بين محاميها محمود الحلواني ومحامي” فهمي” بحضور مدير قطاع الشئون القانونية البنك الأهلي.