"داعش" يعدم نحو 40 سجيناً في كركوك العراقية غالبيتهم من عناصره الفارين2017-05-09 11:39:39
قال مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الثلاثاء، إن تنظيم “داعش” أعدم نحو 40 سجيناً غربي محافظة كركوك شمالي العراق، غالبيتهم من عناصره الفارين من مناطق القتال بمحافظة صلاح الدين.
وأوضح النقيب حامد العبيدي، في حديث للأناضول، إن “تنظيم داعش أعدم مساء أمس نحو 40 سجيناً غالبيتهم من عناصره العرب والعراقيين الذين ادينوا بتهمة التخاذل والفرار من مناطق القتال في مواجهة القوات الأمنية خلال معارك محافظة صلاح الدين (شمال) وأطراف كركوك”.
العبيدي لفت إلى أنه حصل على تلك المعلومات من مصادر مطلعة في كركوك، رافضاً الكشف عن هوية تلك المصادر حرصاً على حياتها من عمليات انتقامية قد ينفذها ضدهم التنظيم الإرهابي.
وأضاف أن “تنظيم داعش يحاول إفراغ سجونه في قضاء الحويجة من المعتقلين خوفا من هروبهم أو قيامهم بعمل ضد عناصره في القضاء خصوصا مع قرب تحرير مدينة الموصل (شمال) والتوجه بعدها لتحرير مناطق غربي كركوك”.
ولا يزال تنظيم “داعش” يسيطر على جيب كبير جنوب غربي محافظة كركوك، ويضم قضاء الحويجة وناحيتي الرياض والزاب.
وعلى مدى الأشهر الماضية شن مسلحو تنظيم “داعش” هجمات عنيفة انطلاقا من قضاء الحويجة على كركوك ومحافظة ديالى المجاورة.
وتشن القوات العراقية منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حملة عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل، وهي آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم في العراق.
وفور الإنتهاء من استعادة الموصل، ستبدأ القوات العراقية بهجمات على المعاقل الأصغر للتنظيم في شمالي وغربي البلاد وبينها الحويجة.
-
أردوغان يغادر إلى الكويت في زيارة رسمية
غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الثلاثاء، تركيا متوجهاً إلى الكويت في زيارة رسمية. ويصحب أردوغان في الزيارة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير ...Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT
-
باحث مصري يطور بطارية لتنظيم ضربات القلب.. ويؤكد: الاكتشاف مفاجئ
أكد الباحث المصري في مجال الكيمياء البيولوجية بالولايات المتحدة ومطور بطارية لتنظيم ضربات القلب إسلام فهمي، أن الفكرة جاءته بشكل “مفاجئ”، مشيرا إلى أنه أكتشف ...Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT
-
انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت على الدائري ومصرع سائقها
انقلبت صباح اليوم الثلاثاء ، سيارة نقل محملة بالاسمنت بالطريق الدائرى الشرقى الاتجاه القادم من المنيب والمتجه الى الطريق الصحراوى بنهاية وصلة المريوطية. تلقت غرفة ...Tue, 09 May 2017 06:35:09 GMT
-
تأجيل محاكمة عز في «تراخيص الحديد» لـ5 يوليو
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل في قضية “تراخيص الحديد”، لجلسة 5 يوليو القادم، لتقديم ما تم إنجازه ...Mon, 08 May 2017 11:59:22 GMT
-
المؤبد لبديع في «غرفة عمليات رابعة»
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد، على مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ...Mon, 08 May 2017 10:55:13 GMT
-
بلاغ يتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه الجديد - محيط
حرر شخص محضرا بقسم شرطة الدقي ضد الفنان رامز جلال، بسبب البرنامج المقرر عرضه في شهر رمضان القادم. وتلقى اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة…Mon, 08 May 2017 09:25:44 GMT
-
ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان لضم لاعب أتلتيكو
ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن الفرنسي الشاب ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر المعار من أتلتيكو مدريد إلى ديبورتيفو ألافيس يستمتع بتنافس قطبي إسبانيا ريال مدريد ...Mon, 08 May 2017 09:17:54 GMT
-
السيسي يؤكد التزام مصر بدعم البحرين والحفاظ على أمنها وأمن دول الخليج
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء بمقر إقامته بالعاصمة البحرينية المنامة، أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب البحريني. وصرح السفير علاء يوسف ...Tue, 09 May 2017 08:32:46 GMT
-
القرفة قد تساعد في تخفيف أضرار اتباع نظام غذائي عالى الدهون
أثبتت دراسة حديثة أن التوابل (خاصة القرفة) يمكن أن تساعد في الحد من تأثير اتباع نظام غذائي عالي الدهون. وكشف الباحثون في الجمعية الأمريكية لتصلب الشرايين وتجلط ...Mon, 08 May 2017 11:11:09 GMT