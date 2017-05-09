"داعش" يعدم نحو 40 سجيناً في كركوك العراقية غالبيتهم من عناصره الفارين

قال مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الثلاثاء، إن تنظيم “داعش” أعدم نحو 40 سجيناً غربي محافظة كركوك شمالي العراق، غالبيتهم من عناصره الفارين من مناطق القتال بمحافظة صلاح الدين.

وأوضح النقيب حامد العبيدي، في حديث للأناضول، إن “تنظيم داعش أعدم مساء أمس نحو 40 سجيناً غالبيتهم من عناصره العرب والعراقيين الذين ادينوا بتهمة التخاذل والفرار من مناطق القتال في مواجهة القوات الأمنية خلال معارك محافظة صلاح الدين (شمال) وأطراف كركوك”.

العبيدي لفت إلى أنه حصل على تلك المعلومات من مصادر مطلعة في كركوك، رافضاً الكشف عن هوية تلك المصادر حرصاً على حياتها من عمليات انتقامية قد ينفذها ضدهم التنظيم الإرهابي.

وأضاف أن “تنظيم داعش يحاول إفراغ سجونه في قضاء الحويجة من المعتقلين خوفا من هروبهم أو قيامهم بعمل ضد عناصره في القضاء خصوصا مع قرب تحرير مدينة الموصل (شمال) والتوجه بعدها لتحرير مناطق غربي كركوك”.

ولا يزال تنظيم “داعش” يسيطر على جيب كبير جنوب غربي محافظة كركوك، ويضم قضاء الحويجة وناحيتي الرياض والزاب.

وعلى مدى الأشهر الماضية شن مسلحو تنظيم “داعش” هجمات عنيفة انطلاقا من قضاء الحويجة على كركوك ومحافظة ديالى المجاورة.

وتشن القوات العراقية منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حملة عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل، وهي آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم في العراق.

وفور الإنتهاء من استعادة الموصل، ستبدأ القوات العراقية بهجمات على المعاقل الأصغر للتنظيم في شمالي وغربي البلاد وبينها الحويجة.