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طائرات الاحتلال الإسرائيلي ترش مبيدات سامة شرق قطاع غزة
طائرات اسرائيلية

طائرات الاحتلال الإسرائيلي ترش مبيدات سامة شرق قطاع غزة

2017-05-09 11:36:34
متابعات

رشت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مبيدات زراعية سامة على طول الشريط الحدودي بين خان يونس ودير البلح شرق قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: “إن جيش الاحتلال اعتاد على رش المبيدات خاصة في المناطق الحدودية، كما يطلق النار تجاه رعاة الأغنام والمزارعين إذا اقتربوا من تلك المناطق”.

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