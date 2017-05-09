رشت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مبيدات زراعية سامة على طول الشريط الحدودي بين خان يونس ودير البلح شرق قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: “إن جيش الاحتلال اعتاد على رش المبيدات خاصة في المناطق الحدودية، كما يطلق النار تجاه رعاة الأغنام والمزارعين إذا اقتربوا من تلك المناطق”.