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«فيس بوك» يعود للعمل بعد تعطله في عدد من دول العالم
مراقبة فيس بوك

«فيس بوك» يعود للعمل بعد تعطله في عدد من دول العالم

2017-05-09 11:52:06
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أفادت تقارير إخبارية بأن موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم “فيس بوك”، عاد للعمل بعدما فشل الآلاف من المستخدمين حول العالم في الوصول إلى حساباتهم على الموقع.

وفي السياق ذاته، جاء في تقرير نشره موقع “Tech Crunch”، الثلاثاء، أن متحدثا باسم “فيس بوك” قال في بيان عبر البريد الإلكتروني: “في وقت سابق من اليوم، لم يتمكن بعض مستخدمي فيس بوك من الوصول إلى حساباتهم لفترة وجيزة بسبب مشكلة تقنية.. وقمنا الآن بإصلاح المشكلة ونعتذر عن أي إزعاج”.

ونقل “TechCrunch” عن موقع “DownDetector.com”، أن “فيس بوك” توقف لدى العديد من المستخدمين في آسيا وأستراليا ونيوزيلندا، مضيفا أن انقطاع الخدمة، الذي يبدو أنه يؤثر على تطبيق “ماسينجر”، وصل إلى أجزاء من أمريكا الشمالية.

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