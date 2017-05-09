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مسيرة "فوج الخالدين" تحيي ذكرى الانتصار في روسيا
الاحتفال بعيد النصر في روسيا ‎

مسيرة "فوج الخالدين" تحيي ذكرى الانتصار في روسيا

2017-05-09 11:34:36
أ ش أ

تشهد موسكو ومدن روسية أخرى اليوم الثلاثاء مسيرة “فوج الخالدين”، التي يحمل المشاركون فيها صور من خاضوا الحرب العالمية الثانية ومن لم يعودوا منها.

وتُنظم هذه المسيرة من أجل إحياء ذكرى المحاربين القدماء الذين قضوا نحبهم في الحرب ضد النازية.

وأوضحت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية أن “فوج الخالدين” هي حملة شعبية دولية تنظم في روسيا وبعض دول الاتحاد السوفيتي السابق وغيرها بمناسبة عيد النصر (9 مايو)، ويسير المشاركون فيها حاملين صورا لأقاربهم الذين شاركوا في جبهات الحرب (1941-1945)، كما أنهم يسجلون روايات عن بطولات آبائهم وأجدادهم على موقع الحملة الإلكتروني.

يُذكر أن مسيرة “فوج الخالدين” تنطلق اليوم في عدد من مدن النمسا وبريطانيا وفي العاصمة الصربية بلجراد وفي أثينا والعاصمة الألمانية برلين، فيما جرت هذه المسيرة يوم 6 مايو في عدد من مدن الولايات المتحدة وفي بعض الدول العربية.

كان نحو 700 ألف شخص قد شاركوا العام الماضي في هذه المسيرة بموسكو، كما شارك فيها الرئيس فلاديمير بوتين، الذي حمل صورة أبيه.

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