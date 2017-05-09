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وصول 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ينبع إلى ميناء الزيتيات‎
ميناء نويبع

وصول 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ينبع إلى ميناء الزيتيات‎

2017-05-09 11:18:39
أ ش أ

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر بأن ميناء الزيتيات استقبل السفينة “جازايجين” وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

وقال المتحدث الإعلامي للهيئة أن ميناء سفاجا يستقبل العبارة “أمانة” وعلى متنها 1281 راكبا، و10 شاحنات و25 سيارة والسفينة “النوى اكسبريس” وعلى متنها 73 شاحنة، كما تغادر العبارة “القاهرة” وعلى متنها 38 راكبا و40 شاحنة و7 سيارات، والسفينة “بوسيدون اكسبريس” وعلى متنها 98 شاحنة و103 ركاب بالإضافة إلى سيارة، موضحا أن ميناء نويبع يستقبل العبارة “سينا” وعلى متنها 399 راكبا منهم 80 معتمرا، و4 برادات، و13 تريلا و3 سيارات.

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