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محافظ الجيزة: إصلاح كسر خط المياه بالشيخ زايد
اللواء محمد كمال الدالي - محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: إصلاح كسر خط المياه بالشيخ زايد

2017-05-09 11:19:48
وكالات

أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من أعمال إصلاح كسر ماسورة خط المياه قطر 1800مم وهو أحد خطي التغذية الرئيسية لمحطة مياه الشيخ زايد وتقوم حاليا شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بأعمال التجارب تمهيدا لضخ المياه .

وقال المهندس حنفى محمد حنفى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة إن المناطق التى تم ضعف المياه بها هى من الحى الثامن حتى الحى الثانى عشر - المنطقة الصناعية - التوسعات الشمالية وذلك بمدينة 6 أكتوبر، ومناطق الحى ال17 والربوه الجديدة ورويال ميدوز بمدينة الشيخ زايد لم تتأثر لوجود خزانات مياه تلبى أحتياجات المواطنين .

وأضاف حنفى أن الشركة قامت بالدفع بسيارات مياه للمناطق المتأثرة سواء فى أكتوبر أو الشيخ زايد

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