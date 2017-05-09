انتهى المخرج محمد سامى من إجراء عمليات مونتاج فيلم “تصبح على خير”، ويتم وضع الجرافيك حاليا ما بين لندن وهولندا، كما يواصل الموزع الموسيقى عادل حقي وضع الموسيقية التصويرية للعمل، إلى جانب طارق علوش،الذي يتولى مكساج الفيلم، تمهيدا لعرضه في عيد الفطر المقبل.

فيلم “تصبح على خير” يشارك فى بطولته كل من تامر حسنى، درة، نور،محمود البزاوي، مي عمر، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

ونشر المخرج محمد سامى صورة جديدة للبوستر الدعائي للفيلم، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وظهر على البوستر أسماء أبطال الفيلم، وصورة “طربوش” معلقا على نافذة تطل على الشارع.

وانتهى تامر حسني والمطربة اللبنانية إليسا من تسجيل أغنيتها الجديدة “ورا الشبابيك”، ضمن الفيلم، وهى من كلمات الشاعر محمد جمعة، وألحان أحمد محيى، وتوزيع يحيى يوسف.