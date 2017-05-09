الانتهاء من مونتاج "تصبح على خير" لعرضه في عيد الفطر2017-05-09 11:26:12
انتهى المخرج محمد سامى من إجراء عمليات مونتاج فيلم “تصبح على خير”، ويتم وضع الجرافيك حاليا ما بين لندن وهولندا، كما يواصل الموزع الموسيقى عادل حقي وضع الموسيقية التصويرية للعمل، إلى جانب طارق علوش،الذي يتولى مكساج الفيلم، تمهيدا لعرضه في عيد الفطر المقبل.
فيلم “تصبح على خير” يشارك فى بطولته كل من تامر حسنى، درة، نور،محمود البزاوي، مي عمر، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
ونشر المخرج محمد سامى صورة جديدة للبوستر الدعائي للفيلم، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وظهر على البوستر أسماء أبطال الفيلم، وصورة “طربوش” معلقا على نافذة تطل على الشارع.
وانتهى تامر حسني والمطربة اللبنانية إليسا من تسجيل أغنيتها الجديدة “ورا الشبابيك”، ضمن الفيلم، وهى من كلمات الشاعر محمد جمعة، وألحان أحمد محيى، وتوزيع يحيى يوسف.
-
أردوغان يغادر إلى الكويت في زيارة رسمية
غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الثلاثاء، تركيا متوجهاً إلى الكويت في زيارة رسمية. ويصحب أردوغان في الزيارة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير ...Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT
-
باحث مصري يطور بطارية لتنظيم ضربات القلب.. ويؤكد: الاكتشاف مفاجئ
أكد الباحث المصري في مجال الكيمياء البيولوجية بالولايات المتحدة ومطور بطارية لتنظيم ضربات القلب إسلام فهمي، أن الفكرة جاءته بشكل “مفاجئ”، مشيرا إلى أنه أكتشف ...Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT
-
انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت على الدائري ومصرع سائقها
انقلبت صباح اليوم الثلاثاء ، سيارة نقل محملة بالاسمنت بالطريق الدائرى الشرقى الاتجاه القادم من المنيب والمتجه الى الطريق الصحراوى بنهاية وصلة المريوطية. تلقت غرفة ...Tue, 09 May 2017 06:35:09 GMT
-
تأجيل محاكمة عز في «تراخيص الحديد» لـ5 يوليو
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل في قضية “تراخيص الحديد”، لجلسة 5 يوليو القادم، لتقديم ما تم إنجازه ...Mon, 08 May 2017 11:59:22 GMT
-
المؤبد لبديع في «غرفة عمليات رابعة»
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد، على مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ...Mon, 08 May 2017 10:55:13 GMT
-
بلاغ يتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه الجديد - محيط
حرر شخص محضرا بقسم شرطة الدقي ضد الفنان رامز جلال، بسبب البرنامج المقرر عرضه في شهر رمضان القادم. وتلقى اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة…Mon, 08 May 2017 09:25:44 GMT
-
ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان لضم لاعب أتلتيكو
ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن الفرنسي الشاب ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر المعار من أتلتيكو مدريد إلى ديبورتيفو ألافيس يستمتع بتنافس قطبي إسبانيا ريال مدريد ...Mon, 08 May 2017 09:17:54 GMT
-
السيسي يؤكد التزام مصر بدعم البحرين والحفاظ على أمنها وأمن دول الخليج
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء بمقر إقامته بالعاصمة البحرينية المنامة، أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب البحريني. وصرح السفير علاء يوسف ...Tue, 09 May 2017 08:32:46 GMT
-
القرفة قد تساعد في تخفيف أضرار اتباع نظام غذائي عالى الدهون
أثبتت دراسة حديثة أن التوابل (خاصة القرفة) يمكن أن تساعد في الحد من تأثير اتباع نظام غذائي عالي الدهون. وكشف الباحثون في الجمعية الأمريكية لتصلب الشرايين وتجلط ...Mon, 08 May 2017 11:11:09 GMT