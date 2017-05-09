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حشود عسكرية غير مسبوقة في الأردن قرب الحدود السورية
الجيش الاردني

حشود عسكرية غير مسبوقة في الأردن قرب الحدود السورية

2017-05-09 11:18:59
متابعات

رصد الإعلام الحربي السوري حشودًا عسكرية غير مسبوقة في الأراضي الأردنية قرب الحدود السورية.

ونقل مدير مكتب قناة “العالم” عن مصادر وصفها بالمطلعة في سورية، تأكيدها متابعة دمشق وحلفائها عن كثب لهذه التحركات ووجود قوات أمريكية قرب الحدود الأردنية.

وأكدت المصادر أنه تم رصد تحركات لقوات أمريكية وبريطانية وأردنية باتجاه الأراضي السورية.

ووصفت المصادر مناورات “الأسد المتأهب”، التي تجرى في الأردن، بمشاركة قوات أمريكية، بأنها مناورة مشبوهة، يراد منها التغطية على مشروع لاجتياح واحتلال أراضٍ سورية، تحت عناوين محاربة “داعش” التي ليس لها أي وجود فعلي عند تلك الحدود، وأنها غطاء لتجميع قوات متنوعة من أمريكيين وغربيين وعرب في معسكر الزرقاء بالأردن.

بدأت القوات المسلحة الأردنية تمرينًا مشتركًا “الأسد المتأهب 2017” بمشاركة 23 دولة بينها الولايات المتحدة الأمريكية في 7 مايو وتستمر حتى 18 من الشهر نفسه.

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