أكد العقيد ميلود الزوي الناطق الرسمي للقوات الخاصة الليبية،انهيار كامل في صفوف الجماعات الإرهابية أمام تقدم قوات الجيش بمحوري سوق الحوت والصابري ، لافتاً إلى أن القوات العمليات العسكرية مازالت مستمرة في العمليات العسكرية لحسم المعركة والتي اصبحت قريبة .

وأضاف أن قوات المدفعية تقصف أوكار الجماعات الإرهابية بدقة عالية، لافتاً إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات والجماعات الإرهابية .

وأكد الزوي أن القوات المسلحة سيطرت على ميناء بنغازي البحري الرئيسي بمنطقة سوق الحوت، ومقر التموينية بمنطقة الزريريعيه لافتاً إلى أن أبطال الكتيبة “21” صاعقة – أشبال الشهيد سالم عفاريت – تمكنوا من التقدم في شارع المفاتيح ويبسطون سيطرتهم على أربع عمارات بالشارع، مشيراً إلى أن معارك عنيفة دارت رحاها بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية في شارع الشريف في محور وسط البلاد .

ونفي الزوي الأخبار المتداولة التي تروجها الجماعات الإرهابية بخصوص انسحاب قوات الجيش أو القوات الخاصة من المواقع التي تمت السيطرة عليها في وقتاً سابق اليوم .

وحذر المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة كافة الوكالات الإخبارية والقنوات الإخبارية من عدم نشر أي صور أو مقاطع فيديو للمواقع التي سيطرت عليها القوات المسلحة للحفاظ على أرواح أبناء المؤسسة العسكرية ولعدم إعطاء الإحداثيات للجماعات الإرهابية بشأن تحركات القوات هناك .

وطمأن الزوي كافة أهالي مدينة بنغازي خاصة وليبيا عامة أن الخطة التي وضعتها القيادة العامة بقيادة سيادة المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر لتحرير آخر معاقل الجماعات الإرهابية تسير بشكل جيد.

وطالب المتحدث المواطنين بالتعاون مع الجهات المختصة التي أغلقت بعض الطرق المؤدية إلى مستشفى الجلاء ومركز بنغازي الطبي لنقل المصابين والجرحى من أبناء القوات المسلحة.

وأوضح الزوي أن إغلاق الطريق الساحلي من جزيرة السيارات حتى بريد السلماني وجزيرة رأس عبيدة مرورا بمستشفى الجلاء، إلى الجسر الحديدي إلى مركز بنغازي الطبي.

وأضاف أنه تم تفكيك عدد 18 دانة هواتزر من قبل أبطال الهندسة العسكرية كانت معدة للتفجير في صفوف أبطالنا أثناء التقدم نحو معاقل الإرهابيين بمحور وسط البلاد .