أشاد المدير الأقليمي لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى “جهاد أزعور” بالخطط والإصلاحات المالية والاقتصادية التي تبنتها العديد من دول الخليج العربي لتخفيض العجز في ميزانيتها وتخفيف العبء عن كاهل الحكومات في ظل أسعار النفط المتراجعة واصفًا تلك الخطوة بأنها بداية لمسار سليم وصحيح، كما دعا إلىإضافة المزيد من الإجراءات التحفيزية.

وأضاف أنه في حالة مواصلة الدول الخليجية في تطبيق تلك الخطط وتنفيذها خلال الثلاث سنوات المقبلة سينعكس هذا بشكل إيجابي على عجز ميزانيتها التي ستنخفض لأقل من 2%.

ومنذ الانهيار الذي حدث في أسعار النفط وانخفاضه من 100 دولار للبرميل في عام 2014 إلى قرابة 30 دولار في بداية عام 2016 وتأثرت اقتصاديات الدول الخليجية بشكل سلبي كما ارتفع عجز ميزانيتها التيكانت تعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، الأمر الذي جعل البعض يتجه نحو اتخاذ إجراءات تقشفية صارمة من خلال رفع الدعم عن السلع الرئيسيةCFD بهدف سد العجز الناتج عن تدني أسعار النفط. وقال أزعون أنه يجب على تلك الدول أن تغير من أنظمتها المالية وإعادة هيكلتها وإضافة إصلاحات جديدة على الجانب البنيوي بهدف تنويع مصادر الدخل وإضافة نشاطات جديدة وذلك من أجل تنويع مصادر الإيرادات دون الاعتماد كليًا على الإيرادات النفطية.

المملكة تسعى لتحقيق رؤية 2030 ومن جهة أخرى أعلنت المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي عن إعادة كافة البدلات والإمتيازات والمكافآت لموظفي الدولة والى قد قامت بإلغائها في وقت سابق، فيما تتوقع السعودية أن تحقق عجزًا في ميزانيتها بنحو 52.8 مليار دولار خلال العام الحالي.

وإذا نظرنا إلى القرار الذي اتخذته المملكة نجد أنه يعيدها إلى الوراء حيث أنها تكافح لتقليل حجم النفقات، ولكن يرى أزعور أن القرار لا يشكل خطرًا كبيرًا بل أنها خطوة بسيطة مقارنة بالاتجاه العام الذي تسير عليه المملكة حيث أنها تسعى لتحقيق هدفًا أكبر من ذلك وهو البرنامج الإصلاحي الضخم الذي قدمه ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” في نيسان/أبريل 2016 تحت مسمى “رؤية المملكة 2030”.

وتابع حديثه قائلًا أنه خلال العامين الماضيين قامت الحكومة السعودية بتنفيذ خطط اقتصادية قوية تمكنت من خلالها بتقليص حجم نفقاتها، وأشار أن المملكة تمتلك العوامل والدوافع التي تؤهلها لامتصاص الصدمات الاقتصادية القوية حيث أن البنية التحتية لا تزال قوية ومتماسكة، ومن السهل تطبيق الإصلاحات المالية بصورة تدريجية على فترات زمنية مختلفة.

الدول الخليجية تعمل على تنويع مصادر إيراداتها وفي إطار ذلك قامت دول مجلس التعاون الخليجي وعددهم ستة دول بالموافقة على فرض ضريبة القيمة المضافة في 2018، ويرى مسؤول في صندوق النقط أن تلك الخطوة تعد هامة في تنويع مصادر الإيرادات كما أنها تدعم المؤسسات الضريبية دون الاعتماد على الإيرادات النفطية، وعلى الرغم من هذا فإن الدول المنتجة للنفط تأمل في تحسن أسعار النفط. ولهذا قامت منظمة أوبك في تشرين الثاني/نوفمبر بإبرام اتفاق عالمي مع المنتجين المستقلين لتخفيض مستويات الانتاج بقيمة 1.8 مليون برميل يومي علي أن تتحمل أوبك تخفيض نحو 1.2 مليون برميل والمنتجين المستقلين تخفيض نحو 600 ألف برميل، وقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ الفعلي في كانون الثاني/يناير حتي حزيران/يونيو المقبل.

وبعد مضي أكثر من أربعة أشهر من تنفيذ الاتفاق، أصدر صندوق النقد تقريرًا في نيسان/أبريل أوضح أن تراجع انتاج النفط سينتج عنه تراجعًا في النمو الاقتصادي للمملكة والعديد من الدول المنتجة للنفط. كما جاء في التقرير الدوري للصندوق “آفاق الاقتصاد العالمي” تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان في عام 2017 من 3.1% إلى 2.6%.

وعلق أزعور على هذا التقرير قائلًا أنه على الرغم من التوقع بتراجع النمو الاقتصادي لتلك الدول فإنه من المحتمل أن تنمو القطاعات غير النفطية بشكل أسرع. ويتوقع التقرير الاقتصادي الإقليمي لصندوق النقد الدولي أن ترتفع معدلات نمو القطاعات الغير نفطية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2017 من 2% إلى 3%.