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مقتل 10 أطفال كوريين جنوبيين في حادث مروري بالصين
حادث سير في الصين

مقتل 10 أطفال كوريين جنوبيين في حادث مروري بالصين

2017-05-09 11:18:19
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قالت القنصلية الكورية الجنوبية في مدينة تشينجداو الساحلية الصينية إن عشرة أطفال كوريين جنوبيين وصيني واحد على الأقل لقوا حتفهم في حادث مروري في إقليم شاندونج بشرق الصين صباح اليوم الثلاثاء.

وأضافت القنصلية في بيان أن الحادث وقع في نفق بمدينة ويهاي حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وتابعت أن تم إرسال ضباط من القنصلية العامة إلى مكان الحادث للعمل مع الشرطة المحلية.

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