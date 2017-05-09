قال اللواء مدحت شوشة، رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية، إن الهيئة تراقب حركة القطارات على كل الخطوط، بالتنسيق مع جميع الجهات.

وأضاف شوشة أن معدل تأخيرات القطارات في المستوى الطبيعى له وسجل اليوم الثلاثاء، على خطوط الوجه القبلى 55 دقيقة، وبلغت التأخيرات على الوجه البحرى 50 دقيقة وعلى قطارات الضواحى 25 دقيقة، موضحًا أن جميع التأخيرات ناتجة عن أعمال الصيانة ورفع كفاءة الخطوط.