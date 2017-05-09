أكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن ملامح “النظام الجديد للثانوية العامة” بعضها مأخوذ من أنظمة وتجارب تعليمية أخرى والأخر مستحدث، مشددا على ضرورة مراعاة ثقافة المجتمع والتفكير المهني في أي عملية تحول.

وقال شحاته من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على قناة “المحور” الفضائية اليوم الثلاثاء: “لا يمكن تطبيق 3 سنوات ثانوية عامة بشكل تراكمي نظرا لفشل النظام القديم، فالأهالي اعتمدوا على جمع المادة العلمية بالأموال والمعلمين غير مهيئين ومرتباتهم متدنية والمدارس آيلة للسقوط وتفتقر للإمكانيات”، واصفا ما أعلنه وزير التعليم الدكتور طارق شوقي بأنها “روئ وأحلام”.

وانتقد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي نظرا لعدم وجود تصور كامل له عن تطوير التعليم، مضيفا “طارق شوقي مهندس ميكانيكا ومالوش دعوة بالتربية والتعليم”.

وأقترح بأن يتم توزيع درجات الثانوية العامة بنسبة “80 %” للامتحانات و“20 % للميول والقدرات”، وعمل “مجموع الاعتباري” عن طريق الربط بين تنسيق الكليات ودرجات المواد التي تحتاجها الكلية لتعزيز وترسيخ قيمة التخصص والمهنية.