قال طارق فهمي استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حضور مصر بهذا التوقيت في دول الخليخ رساله قوية لاطراف اقليمية كانت تسعى لاختراق السيادات الوطنية لهذه الدول.

واشار خلال مداخلة هاتفية على قناة “dmc “، اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس السيسي لدول الخليج تتعلق بالآمن القومي العربي والمصري، فضلا عن دعم الشراكة السياسية والاقتصادية مع تلك الدول.

وأضاف هناك تحركات مصرية خليجية بهذا التوقيت مرتبطة بوضح استراتيجية استباقيبة قبيل زيارة الرئيس الامريكي للمنطقة، مشيا الى ان هذا التحرك العربي تقوده مصر ، و زيارة الرئيس السيسي تهدف ايضا لوضع سياق لرؤية موحدة للمنطقة .

وتابع “مصر ركيزة العمل العربي المشترك، واي تطور ايجابي بالاقليم العربي يبدا من مصر”

واوضح أن التدربيات العربية المشتركة التى تتم حاليا الغرض منها اعادة فكرة وجود قوات عربية مشتركة، خاصة معصياغة رؤية موحدة في ظل مع تواجهة النطقة من عمليات ارهابية في عدد من الدول المختلفة، مشيرا الى انه ان الاوان لاعادة تلك الفكرة وطرحها من جديد، والرئيس عبد الفتاح السيسي عندما طرح هذا الفكرة كان ايمان وادراك من القيادة المصرية السياسية لخطورة الامر والاوضاع وحجم التحديات بالمخاطر التي تواجهها المنطقة بأكملها، الامر الذي يتطلب قوة عربية مشتركة.

وتابع “هناك تهديات امريكية واوروبية لهندسة جديدة بالمنطقة ستبدا بسوريا ثم الخليج، وهناك محاولات لتصفية الاقليم العربي وما تبقي منه ، وبالتالي لابد من اعادة التسيق العسكري”.