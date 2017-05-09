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الثلاثاء 9 مايو 2017 09:55 صباحاً
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وزارة "الصحة" تحتفل باليوم العالمي للتمريض اليوم
احمد عماد وزير الصحة

وزارة "الصحة" تحتفل باليوم العالمي للتمريض اليوم

2017-05-09 09:55:22

تعقد وزارة الصحة اليوم احتفالا باليوم العالمي للتمريض، الذي يوافق التاسع من مايو من كل عام، وذلك بحضور الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر المركز القومي للتدريب بالعباسية.

ويعرض خلال الاحتفال أنشطة إدارة التمريض وخططها لتطوير المهنة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، ومنها وزارة الصحة والتعليم العالي والجامعات.

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