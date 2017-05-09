أفادت مصادر سورية بوصول الدفعة الأولى من عناصر المعارضة المسلحة في حي برزة الدمشقي وعائلاتهم إلى مدينة إدلب وريفها شمالي سوريا.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” الاخبارية اليوم الثلاثاء عن المصادر قولها “إن الدفعة الأولى تقدر بنحو 1500 شخص ، وأن الدفعية الثانية من مهجري الحي سوف تخرج غدا الاربعاء باتجاة مدينة جرابلس”.

وأشارت المصادر السورية إلى أنه من المقرر أيضا أن تخرج الدفعة الثالثة نحو إدلب يوم الأحد المقبل.

وتأتي عملية الإجلاء في إطار اتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وأعيان حي برزة، يقضي بخروج الراغبين من مسلحي الفصائل المعارضة والمدنيين من الحي - حسب القناة.