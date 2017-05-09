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السجن لمسئولين نيجيريين باعا الأرز المخصص للفقراء
الشرطة النيجيرية

السجن لمسئولين نيجيريين باعا الأرز المخصص للفقراء

2017-05-09 09:53:27
أ ش أ

أصدرت السلطات القضائية النيجيرية حكما بالسجن لمدة عامين ضد مسؤولين لقيامهما بالاستيلاء وبيع حوالي 300 جوال من الأرز مخصصة للمشردين والفقراء في ولاية بورنو.

وأصدرت محكمة الدولة العليا حكمها المتقدم ضد المتهمين بسرقة كميات الأرز التي تبرعت بها جهات أجنبية “الدنمارك” لمساعدة المواطنين المشردين في الداخل وغير مخصصة للبيع، كما تم تغريم كل منهم مبلغ مليوني نيرة ” الدولار يوازي 315 نيرة”.

وذكر موقع صحيفة “بريمم تايمز” النيجيرية أن المدانين هما “عمر. إ” عضو مجلس الإشراف في الحكومة المحلية لمنطقة مافا و”علي . ز” سياسي محلي من نفس المنطقة. وقد وجهت لهما الاتهامات هذا الأسبوع مع “شيتيما ماينا وهو رئيس مجلس سابق بالحكومة المحلية في مافا.

وتناقضت أقوال واعترافات المتهمين أمام المحكمة فتارة يقولان إنهما اضطرا لبيع الأرز لأن تاريخ صلاحيته أوشك على الانتهاء، وتارة أخرى يقولان إن رئيس المجلس المحلي السابق أمرهما ببيع الأرز لأن المواطنين المشردين بالمعسكر اشتكوا من أنهم ملوا من تناول الأرز يوميا، بالإضافة إلى أكاذيب أخرى عديدة.

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