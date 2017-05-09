روى الطالب عبد الرحمن الشايب أحد مصابي المشاجرة التي اندلعت بين طلاب مدرستين إعدادي في منيا القمح بالشرقية تفاصيل الواقعة قائلا: «مدير مدرستنا وهي جمال عبد الناصر الإعدادية قرر أن يؤدي عدد منا الامتحان في مدرسة الشربيني الإعدادية».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «قبل دخولنا الامتحان فوجئنا بعدد من طلبة مدرسة الشربيني الإعدادية يسبونا بألفاظ ويسخرون منا، وبعد انتهاء الامتحان حاولوا الاشتباك معنا، ونشبت بيننا مشادة تطورت إلى معركة بالأسلحة البيضاء».

وأوضح أن طلبة الشربيني الإعدادية أصابوا أحد زملائي، ويدعى محمد هاشم بطعنة تطلب إسعافه منها 40 غرزة في جسده؛ حيث انهال عليه طالبان بـ «كتر» بالطعن ما أدى لإصابته.