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الرئيس النيجيري يطمئن شعبه على صحته ويطالبه بالدعاء للبلاد
الرئيس النيجري الجديد، محمد بخاري

الرئيس النيجيري يطمئن شعبه على صحته ويطالبه بالدعاء للبلاد

2017-05-09 09:50:10
أ ش أ

أعلن مكتب الرئاسة فى نيجيريا أن فترة بقاء الرئيس محمد بخارى في لندن لمتابعة حالته الصحية سوف تتحدد بناء على رأى الأطباء.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية أن الرئيس النيجيري أكد، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه ليس هناك داع للقلق بشأن حالته الصحية، معبرا عن شكره للدعوات والأماني الطيبة التي أبداها المواطنون بشأن حالته الصحية وطالبهم بمواصلة الدعاء من أجل نشر السلام والوحدة في نيجيريا.

وكان رئيس نيجيريا قد وصل أمس الأول الأحد إلى لندن في إطار متابعة حالته الصحية، ولم يصدر بيان رسمي بشأن طبيعة مرضه.

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