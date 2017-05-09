أكد الباحث المصري في مجال الكيمياء البيولوجية بالولايات المتحدة ومطور بطارية لتنظيم ضربات القلب إسلام فهمي، أن الفكرة جاءته بشكل “مفاجئ”، مشيرا إلى أنه أكتشف عملية التطوير البطارية أثناء عمله في بحث يتعلق بشي أخر.

وأعلن الباحث المصري في أحدى الجامعات الأمريكية في مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” اليوم الثلاثاء، أن أثناء بحثه قد أكتشف مادة “غير سامة” ولديها قدرة عالية في تخزين التيار الكهربائي مما ساعده في تطوير البطارية.

وأشار إلى أنه الباحث الأول في المشروع وسط فريق بحثي كبير، مشيدا بمجهود فريق العمل في المشروع، وقال: “لولا فريق العمل ما كنت استطعت فعل هذا”.

وأضاف أن البطارية في المرحلة الأولى من الاختبارات والتجارب حتى تصل إلى فكرة “المنتج النهائي”.