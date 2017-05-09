بعث الملك السعودى سلمان بن عبدالعزيز، للعاهل المغربى الملك محمد السادس، دعوة للمشاركة فى القمة الإسلامية - الأمريكية المقررة فى الرياض بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وسلّم وزير الخارجية السعودى عادل الجبير هذه الدعوة لنظيره المغربى ناصر بوريطة، خلال زيارته الخاطفة للمغرب الاثنين بحسب “روسيا اليوم”.

وقال الجبير للصحفيين: “إنه سلم نظيره المغربى رسالة من الملك سلمان بن عبد العزيز موجهة إلى الملك محمد السادس لدعوته لحضور القمة المزمع عقدها فى الـ21 من الشهر الجارى بالرياض”.

وأوضح أن لقاءه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربى تناول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أشاد بوريطة بالعلاقات التى تجمع البلدين مشيرا إلى أنه بحث مع نظيره السعودى جملة من القضايا والتحديات التى تهم المنطقة العربية.

ولم يعرف ما إذا كان العاهل المغربى سيلبى هذه الدعوة لحضور القمة الإسلامية – الأمريكية فى الرياض، علما بأنه لم يشارك فى أعمال القمة العربية الأخيرة التى عقدت فى الأردن فى نهاية شهر مارس الماضى.