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كينيا تحذر: أكثر من 100 حالة إصابة بـ"حمى الدنج"
حمى الدنج

كينيا تحذر: أكثر من 100 حالة إصابة بـ"حمى الدنج"

2017-05-09 09:51:25
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أصدرت السلطات الصحية الكينية تحذيرا إلى المواطنين من تفشى حمى الدنج فى مدينة مومباسا الساحلية والتى تنتقل عن طريق البعوض.
وذكر راديو “صوت أمريكا” فى نشرته باللغة الانجليزية الليلة أن عدد المصابين فى مومباسا بحمى الدنج وصل إلى أكثر من 100 حالة، حيث نصحت سلطات المدينة السكان بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية مثل استخدام المبيدات الحشرية والناموسيات الواقية أثناء النوم.
ويؤكد خبراء بمنظمة الصحة العالمية أن حمى الدنج تنتقل عن طريق أنثى البعوض التى تتسبب أيضا فى الإصابة بمرضى الحمى الصفراء و”زيكا”.

وكانت حمى الدنج قد ظهرت فى مومباسا - لأول مرة - عام 2013 أادت – آنذاك - إلى إصابة 197 شخصا.
تجدر الإشارة إلى أن مومباسا تعتبر من أهم المقاصد السياحية فى كينيا، ويؤمها سنويا أعدادا غفيرة من السائحين، وتعتبر السياحة المصدر الثانى لدخل البلاد من العملات الأجنبية.

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